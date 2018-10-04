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آخر تحديث: الخميس، 04 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:01:34ص
عمليات عسكرية على تجمعات المرتزقة وقصف مواقع العدو بسبعة صواريخ زلزال1
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على تجمعات العدو السعودي ومرتزقته وقصفت القوة الصاروخية مواقعهم بسبعة صواريخ نوع زلزال1 خلال الـ24 ساعة الماضية .
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عمليات عسكرية على تجمعات المرتزقة وقصف مواقع العدو بسبعة صواريخ زلزال1
[04/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على تجمعات العدو السعودي ومرتزقته وقصفت القوة الصاروخية مواقعهم بسبعة صواريخ نوع زلزال1 خلال الـ24 ساعة الماضية .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بمناطق متفرقة في الخوبة بجيزان .

فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل ، وتم إعطاب رشاش عيار 50 شرق جحفان .

وفي عسير أطلقت القوة الصاروخية أربعة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في منفذ علب وغربي مجازة محققة إصابات مباشرة .

وكسر الجيش واللجان الشعبية ثلاثة زحوفات للمرتزقة على مجازة والمصانع مسنودة بالطيران الحربي والأباتشي والتجسسي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير منهم ، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية .

وأشار المصدر إلى أن عمليات هجومية للجيش واللجان على عدد من مواقع المرتزقة في مجازة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم .

وأكد المصدر وقوع قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان وإعطاب آليتين لهم في عملية إغارة نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم شمال حيس بالساحل الغربي و تم تدمير آلية عسكرية للغزاة غرب التحيتا .

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرهم وأصيب آخرون في عملية نوعية مباغتة على مواقعهم من جهة المفرق بمديرية الوازعية محافظة تعز .

و في محافظة مأرب تم إعطاب آلية محملة بعدد من المرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح .

وأفاد المصدر أن عملية هجومية على تبة الشرفي والتباب المجاورة في جبهة كرش بمحافظة لحج أسفرت عن خسائر فادحة في عديد وعتاد المرتزقة .

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في تباب النهدين بمديرية نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وقتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين أثناء محاولتهم التسلل في القرن ، كما تم إعطاب مدرعة وآلية عسكرية بصواريخ موجهة في النحريب بحريب نهم.

سبأ
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