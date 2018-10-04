محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية على تجمعات المرتزقة وقصف مواقع العدو بسبعة صواريخ زلزال1 محافظات - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على تجمعات العدو السعودي ومرتزقته وقصفت القوة الصاروخية مواقعهم بسبعة صواريخ نوع زلزال1 خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بمناطق متفرقة في الخوبة بجيزان .



فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل ، وتم إعطاب رشاش عيار 50 شرق جحفان .



وفي عسير أطلقت القوة الصاروخية أربعة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في منفذ علب وغربي مجازة محققة إصابات مباشرة .



وكسر الجيش واللجان الشعبية ثلاثة زحوفات للمرتزقة على مجازة والمصانع مسنودة بالطيران الحربي والأباتشي والتجسسي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير منهم ، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية .



وأشار المصدر إلى أن عمليات هجومية للجيش واللجان على عدد من مواقع المرتزقة في مجازة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر وقوع قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان وإعطاب آليتين لهم في عملية إغارة نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم شمال حيس بالساحل الغربي و تم تدمير آلية عسكرية للغزاة غرب التحيتا .



وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرهم وأصيب آخرون في عملية نوعية مباغتة على مواقعهم من جهة المفرق بمديرية الوازعية محافظة تعز .



و في محافظة مأرب تم إعطاب آلية محملة بعدد من المرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح .



وأفاد المصدر أن عملية هجومية على تبة الشرفي والتباب المجاورة في جبهة كرش بمحافظة لحج أسفرت عن خسائر فادحة في عديد وعتاد المرتزقة .



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في تباب النهدين بمديرية نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وقتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين أثناء محاولتهم التسلل في القرن ، كما تم إعطاب مدرعة وآلية عسكرية بصواريخ موجهة في النحريب بحريب نهم.

سبأ [04/أكتوبر/2018]سبأ