محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيع اتفاقيات بين مصلحة التأهيل والصليب الأحمر لتنفيذ مشاريع خدمية صنعاء - سبأ :

وقعت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اليوم مع لجنة الصليب الأحمر اتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية للإصلاحيات المركزية والاحتياطية بالمحافظات.



وخلال التوقيع أشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمصلحة والصليب الأحمر بما يخدم الصالح العام.

وشدد على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع وفقا للمعايير والشروط المعمول بها والالتزام بالفترة الزمنية المحددة.



وأوضح أن الإصلاحيات المركزية بحاجة إلى العديد من المشاريع الخدمية لتحسين أوضاع النزلاء، ما تتطلب دعم المنظمات الدولية والمحلية .. معتبرا توقيع الاتفاقيات خطوة باتجاه تعزيز ورفع القدرة والكفاءة في الإصلاحيات وماتقدمه من خدمات.



فيما أشادت لجنة بعثة الصليب الأحمر بالتعاون الذي تحظى بها البعثة من قبل وزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح.



وأكدت بعثة اللجنة الدولية بالحرص على الالتزام بالإتفاقيات الموقعة وتنفيذ بنودها لتحقيق الأهداف بين المصلحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

سبـأ [03/أكتوبر/2018]سبـأ