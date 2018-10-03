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  رياضة
مايو يتفوق على اليرموك في بطولة ثلوج السقاف
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

حقق فريق 22 مايو فوزا ثمينا على اليرموك بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول الذي شهد إضاعة ركلة جزاء أهدرها لاعب اليرموك أسامة عنبر، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث افتتح مايو النتيجة عبر محمد علاو الذي أختير أفضل لاعب في المباراة وذلك في الدقيقة 25 ، قبل أن يعدل لاعب اليرموك عادل السريحي النتيجة في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني عاد مايو للتقدم مجددا إثر تسجيله هدف بواسطة حسن عناد في الدقيقة 50، قبل أن يعزز زميله شهاب الصغير النتيجة بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 56.

بهذا الإنتصار رفع مايو رصيده إلى أربع نقاط ليتساوى مع فرق المقدمة مؤقتا، وظل اليرموك في ذيل الترتيب دون نقاط.

وتتواصل منافسات الجولة غدا بلقاء ديربي العاصمة الوحدة وضيفه الأهلي في مباراة الصراع على الصدارة حيث يملك الفريقان أربع نقاط.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة بعد غد بلقاء الشعب الذي يملك أربع نقاط مشاركا الصدارة ونجوم تهامة الخامس بثلاث نقاط.

سبـأ
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