محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية حول الطوارئ التوليدية بالحديدة الحديدة - سبأ :

اختتمت بمستشفى السلخانة بمحافظة الحديدة اليوم الدورة التدريبية الخاصة حول الطوارئ التوليدية نظمتها الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات بالتعاون مع وزارة الصحة ودعم وتمويل منظمة اليونيسيف.



هدفت الدورة إكساب 20 قابلة من مديريات الصليف، المنيرة، كمران، الحجيلة، الزهرة، الزيدية، الضحي، المغلاف، حيس، وهيئة مستشفى الثورة مهارات جديدة حول التعامل مع حالات الولادة الطارئة في المرافق الصحية البعيدة عن المستشفيات الرئيسية.



وتلقت المشاركات في الدورة معارف حول العناية بالمرأة الحامل وكيفية التعامل مع الجنين منذ الشهور الأولى وتقديم المشورة للأم الحامل خلال أشهر الحمل وحتى الولادة.



وفي اختتام الدورة أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله إلى أهمية الإنتقال من مهام القبالة إلى مهام الطوارئ التوليدية بهدف خفض وفيات الأمهات أثناء الولادة وبعدها.



وأكد اهتمام قيادة الوزارة ومكتب الصحة بالمحافظة بصحة ورعاية الأم والسعي لإيجاد كوادر متخصصة ومؤهلة في هذا الجانب من خلال تفعيل جانب التدريب للكوادر الصحية العاملة في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية في المدينة والمديريات.



وحث المشاركات على مواصلة التأهيل في هذا الجانب وتطبيق ما تضمنته الدورة في الواقع العملي وبما يساهم في إيجاد وضع صحي أفضل في المدينة والريف.



بدورها أوضحت مدير إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة الدكتورة أشواق محرم أن الدورة التي استمرت ستة أيام هدفت إلى إيجاد فرق طبية متخصصة في مجال الطوارئ التوليدية في المرافقة الصحية بالمحافظة.



وأشارت إلى أنه سيتم مواصلة تنظيم الدورات في هذا المجال لتشمل كافة المستشفيات والمرافق الصحية في مركز المدينة والمديريات.



حضر الإختتام نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ومدير عام مستشفى السلخانة الدكتور وليد العماد ونائب مدير المستشفى لشؤون التدريب الدكتورة لطيفة الحسني.

سبـأ [03/أكتوبر/2018]سبـأ