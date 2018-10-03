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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:16:04م
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تواصل حملة الرقابة على محلات الجملة بمحافظة صنعاء
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تواصل حملة الرقابة على محلات الجملة بمحافظة صنعاء
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

تواصلت بمحافظة صنعاء الحملة الميدانية للرقابة والتفتيش على المحلات التجارية بالجملة بمديريتي سنحان وبني مطر والتي ينفذها مكتب التجارة والصناعة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع أن الحملة الزمت التجار بإشهار الأسعار والتعامل بالفواتير.

وأشار إلي انه تم تحرير محاضر ضبط لعدد من المحال التجارية المخالفة بالمديريتين لعدم إشهار الأسعار أو رفع الأسعار وعدم التعامل بالفواتير ورفض التعامل مع لجان التفتيش.

وأكد حرص قيادة المحافظة ومكتب الصناعة على تكثيف الحملات لضبط المخالفين والمحتكرين للسلع الأساسية .. مشيدا بدور الفرق الميدانية والجهات الأمنية في تنفيذ الحملة.

سبـأ
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