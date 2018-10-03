محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة الوطنية لتنسق الشئون الإنسانية تعقد اجتماع مع برلمان الأطفال صنعاء - سبأ :

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم اجتماع موسع ضم وكلاء الهيئة لقطاعات التخطيط والبرامج والتعاون الإنساني والنافذة الواحدة وأعضاء برلمان الأطفال.



جرى خلال اللقاء مناقشة وضع الطفولة في اليمن خلال العدوان ومدى تقديم المساعدات للأطفال .



وخلال اللقاء أكد وكيل الهيئة الوطنية لقطاع التخطيط والبرامج ماجد عزان أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع برلمان الأطفال والجهات ذات العلاقة لتحديد احتياجات الأطفال.



وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم لبرلمان الأطفال ليتمكن من مناصرة قضايا الأطفال وأوضاعهم المعيشية والحقوقية في اليمن خاصة في الجوانب الحقوقية والصحية والتعليمية.



فيما أشار وكيل الهيئة الوطنية لقطاع التعاون الإنساني عبدالفتاح عردوم إلى الحرص على التفاعل والتجاوب مع أنشطة واحتياج الأطفال وعقد لقاءات مع برلمان الأطفال بما يخدم مصالح أطفال اليمن.

سبـأ [03/أكتوبر/2018]سبـأ