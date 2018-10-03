محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وصول طائرة تابعة لليونيسيف تحمل لقاحات إلى مطار صنعاء صنعاء - سبأ :

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف تحمل على متنها لقاحات خاصة للأطفال.



وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شحنة اللقاحات المقدمة من اليونيسيف تتضمن ثلاثة ملايين و102 ألف و600 جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية.



وأشار إلى أن هذه اللقاحات خاصة بالحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية التي ستنفذها وزارة الصحة في عموم محافظات الجمهورية للفئة العمرية من سن ٦ أشهر حتى ١٥ عام.

سبـأ [03/أكتوبر/2018]سبـأ