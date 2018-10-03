ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:04:53م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الإدارة المحلية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (160) لسنة 2018م بتعيين محمد أحمد صالح شوكه نائبا لوزير الإدارة المحلية.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر بالاقتصادية العليا: ضبط أكثر من 40 شركة ومحل صرافة مخالفة بأمانة العاصمة
قال مصدر باللجنة الاقتصادية العليا انه تم تنفيذ حملة واسعة لضبط شركات ومحال الصرافة لتلاعبها بأسعار الصرف والتعامل بعملة محظورة في أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
مناقشة سير تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة إب (مصحح)
ضبط 328 قضية جنائية بأمانة العاصمة في الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل معالجة المشكلة المائية والبيئية بين الأمانة ومحافظة صنعاء
رئيس الوزراء يطّلع أثناء لقائه وزير المياه على سير برنامج الوزارة في مكافحة أسباب وباء الكوليرا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة سير تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة إب (مصحح)
[03/أكتوبر/2018]
إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل وزارة الأشغال لقطاع الأشغال الدكتور يحيى الشامي ووكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي الجوانب المتصلة بمشاريع الطرق وسير تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات بمركز المحافظة.

واستعرض الاجتماع القضايا المتعلقة بالمخططات العمرانية والمخطط العام لمدينة إب ووحدات الجوار بهدف معالجة الاختلالات الحاصلة في بعض المناطق.

وخلال الاجتماع أوضح وكيل وزارة الأشغال أنه سييتم إعداد تقرير تفصيلي لقيادة الوزارة بالصعوبات والمعوقات واحتياجات المحافظة من مشاريع الطرق لاتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق مع مكاتب الأشغال في المحافظات حول متطلبات تفعيل قانون البناء من خلال ورشة عمل ستنفذها وزارة الأشغال خلال الفترة القادمة.

من جانبه استعرض وكيل المحافظة المروعي ومدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف، الصعوبات التي تعترض المكتب والمعالجات الواجب تنفيذها تجاوزها وتحريك العمل في المشاريع القائمة والمتعثرة.

وتطرقا إلى احتياج مركز المحافظة والمديريات من مشاريع الطرق وأعمال الصيانة والترميمات لتعرض البنية التحتية للتدمير نتيجة العدوان.

حضر الاجتماع مدير المواصفات والمقاييس بوزارة الأشغال المهندس طاهر العزب.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
ضبط 328 قضية جنائية بأمانة العاصمة في الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل معالجة المشكلة المائية والبيئية بين الأمانة ومحافظة صنعاء
رئيس الوزراء يطّلع أثناء لقائه وزير المياه على سير برنامج الوزارة في مكافحة أسباب وباء الكوليرا
تدشين توزيع سلال غذائية في حفاش بالمحويت
تدشين مشروع دعم الوحدة الصحية ببيت عقب بخولان
إجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض أنشطة الحد من الكوليرا
تدشين مشروع التغذية المدرسية بمديرتي الحيمة الداخلية ومناخة
بدء صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
مناقشة آلية التنسيق لتوزيع طلاب الكليات الطبية على مستشفيات الحديدة
مديرية الثورة بأمانة العاصمة تنظم مهرجان ثقافي تعبوي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود
[03/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by