محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة إب (مصحح) إب - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل وزارة الأشغال لقطاع الأشغال الدكتور يحيى الشامي ووكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي الجوانب المتصلة بمشاريع الطرق وسير تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات بمركز المحافظة.



واستعرض الاجتماع القضايا المتعلقة بالمخططات العمرانية والمخطط العام لمدينة إب ووحدات الجوار بهدف معالجة الاختلالات الحاصلة في بعض المناطق.



وخلال الاجتماع أوضح وكيل وزارة الأشغال أنه سييتم إعداد تقرير تفصيلي لقيادة الوزارة بالصعوبات والمعوقات واحتياجات المحافظة من مشاريع الطرق لاتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها.



وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق مع مكاتب الأشغال في المحافظات حول متطلبات تفعيل قانون البناء من خلال ورشة عمل ستنفذها وزارة الأشغال خلال الفترة القادمة.



من جانبه استعرض وكيل المحافظة المروعي ومدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف، الصعوبات التي تعترض المكتب والمعالجات الواجب تنفيذها تجاوزها وتحريك العمل في المشاريع القائمة والمتعثرة.



وتطرقا إلى احتياج مركز المحافظة والمديريات من مشاريع الطرق وأعمال الصيانة والترميمات لتعرض البنية التحتية للتدمير نتيجة العدوان.



حضر الاجتماع مدير المواصفات والمقاييس بوزارة الأشغال المهندس طاهر العزب.

سبـأ [03/أكتوبر/2018]سبـأ