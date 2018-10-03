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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:04:53م
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ضبط 328 قضية جنائية بأمانة العاصمة في الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ذكرت احصائية امنية ان عدد القضايا المضبوطة بأمانة العاصمة خلال الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي ، بلغت 328 قضية جنائية منها 31 قضية سرقة مضبوط على ذمتهما 406 اشخاص.



وبينت الإحصائية الصادرة عن الادارة العامة لأمن العاصمة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها انه تم كتشف ملابسات 16 قضية جنائية كانت مجهولة والقبض على المشتبه بهم في ارتكابها.

واوضحت ان 24 شخص من المطلوبين امنيا لعدد من المحافظات في قضايا جنائية وبموجب أوامر قضائية القى القبض عليهم في العاصمة خلا الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي.

وحسب الإحصائية فان تلك القضايا ضبطت عبر مختلف إدارات أمن وأقسام الشرطة بالعاصمة وتم احالتها للنيابة وفقا للقانون .

سبـأ
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