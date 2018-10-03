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اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل معالجة المشكلة المائية والبيئية بين الأمانة ومحافظة صنعاء
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

عقد اليوم بصنعاء اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس للبحث في معالجة المشكلة المائية والبيئية المشتركة بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.


وفي الاجتماع الذي ضم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والوكلاء المختصين في وزارة الزراعة والري وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، جرى الوقوف أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن معالجة الوضع المائي ومشكلة الصرف الصحي القائمة بين الأمانة والمحافظة لما فيه حماية البيئة وتلافي أي أضرار مباشرة وغير مباشرة على صحة الإنسان .

واستعراض الاجتماع المعالجات السريعة اللازم البدء بتنفيذها لتفادي حدوث أي كارثة بيئية، علاوة على البرامج الإستراتيجية المستقبلية للمعالجة الجذرية والتي منها أنشاء محطة مشتركة لمعالجة مياه الصرف الصحي تخدم سكان العاصمة والمحافظة وفقا لدراسة شاملة بالتنسيق بين وزارة المياه والبيئة والجهات الثلاث والبحث عن تمويل لها من الدول المانحة بشكل عاجل.

وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة المشكلة والحد من آثارها ومنها نزول فريق مشترك من وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة للقيام بعملية الرش بالمبيدات لمكافحة الحشرات والآفات وكذا القيام بعمليات الشفط المتواصلة للمياه المعالجة وتحديد آلية الاستفادة منها بشكل آمن.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لدراسة الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء محطة المعالجة الجديدة بما في ذلك تحديد المكان المناسب بيئيا لإنشائها وعلى أن يتم رفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء عن سير تنفيذ تلك المعالجات المشتركة وأية صعوبات قد تعترضها.



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