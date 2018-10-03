رئيس الوزراء يطّلع أثناء لقائه وزير المياه على سير برنامج الوزارة في مكافحة أسباب وباء الكوليرا

صنعاء-سبأ:

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير، الذي أطلعه على سير برنامج الوزارة في مكافحة أسباب انتشار وباء الكوليرا.



حيث استعرض المهندس الوزير ، الأعمال اليومية الوقائية للحد من وباء الكوليرا وذلك بمكافحة أسبابه على مستوى الجمهورية وخاصة في المحافظات والمديريات الأكثر انتشارا وكذا نتائج المسح الشامل للوباء.



وأشار إلى نتائج الاجتماعات الأسبوعية للوزارة وبرنامج غرفة عمليات الطوارئ الخاصة بمكافحة الكوليرا والمهام اليومية لفرق الاستجابة السريعة الميدانية والجهود الحثيثة والمتواصلة في سبيل السيطرة على الأسباب المباشرة لانتشار الوباء.



وبين وزير المياه والبيئة أن هناك تقرير أسبوعي يتم إعداده من قبل وحدة التنسيق والتنمية يتضمن معلومات عن مختلف العمليات المرتبطة بعملية المكافحة وعدد المستفيدين يوميا من هذه التدخلات بما في ذلك الإصحاح البيئي وكلورة مياه الشرب.



وأكد أن جهود الوزارة بالتعاون والشراكة مع الشركاء المحليين والدوليين ماضية في تعزيز النجاحات المحققة بهذا الجانب وذلك باتجاه السيطرة الكاملة على مصادر الوباء عبر المعالجات الميدانية المباشرة والمناسبة.



وتطرق اللقاء إلى سير النشاط العام للوزارة بشقيه المائي والبيئي ومستوى تنفيذ خططها للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار السعودي الإماراتي على كافة مؤسسات الدولة والجهود المبذولة من قبل الوزارة في استقرار إمدادات المياه ومواصلة أنشطة حماية البيئة في حدود ما هو متاح من إمكانيات بالتنسيق والتكامل مع السلطة المحلية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.



ونوه رئيس الوزراء بأهمية النشاط العام للوزارة كواحدة من أهم الوزارات المرتبطة بشكل مباشر بحياة الناس المعيشية والصحية .



وأشاد بالجهود التي تقوم به وزارة المياه والبيئة والمؤسسات التابعة لها من أجل مواصلة خدماتها القيمة للسكان خاصة في ظل الظرف الاستثنائي القاهر الذي يمر به الوطن بفعل آثار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.



وأعرب عن ارتياحه لجهود الوزارة في مكافحة أسباب انتشار وباء الكوليرا وما يتم تحقيقه من نتائج ايجابية في تجاه السيطرة عليه ودرء مخاطره الصحية التي تهدد الكثير من السكان.



وأكد الدكتور بن حبتور أهمية تزامن عمل الوزارة بهذا الجانب مع تكثيف التوعية الإعلامية والإرشادية عن هذا المرض وسبل الوقاية منه الالتزام بالنظافة العامة في المأكل والمشرب.

[03/أكتوبر/2018]سبأ