محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع سلال غذائية في حفاش بالمحويت المحويت-سبأ:

دشنت بمديرية حفاش محافظة المحويت اليوم توزيع سلال غذائية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة الأسر النازحة والفقيرة.



وفي التدشين ثمن وكيل محافظة المحويت يحيی صالح فرج هذه المبادرة الإنسانية لإغاثة الأسر الأشد فقرا في قری وعزل المديرية للتخفيف من تداعيات الوضع الإنساني المتفاقم.



فيما أوضح نائب مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية أحمد مروان أن المساعدات تستهدف ألفين و500 أسرة فقيرة ونازحة في المديرية .. مبينا أن الصرف يتم يدا بيد في المراكز المشمولة بالصرف.



وثمن دعم الصليب الأحمر وجهود العاملين في إيصال هذه المساعدات للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.



ولفت إلی أن اللجنة دشنت منذ يومين توزيع سلال غذائية بمديرية بني سعد، استهدفت ألفين و 500 آسرة نازحة وفقيرة .. معبرا عن أمله في تغطية بقية المناطق المتضررة بمديريات المحافظة.



بدوره نوه رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع محافظة المحويت مرشد العليي بدعم المنظمات الإنسانية لتغطية إحتياجات الاسر المتضررة والفقيرة والنازحة بمناطق مديريات المحافظة.



وأشاد مدير المديرية خماش حبيش بجهود الصليب الأحمر والهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية وقيادة المحافظة ودورهم في تلبية احتياجات الفقراء بمديرية حفاش.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ