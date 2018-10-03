ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:04:53م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الإدارة المحلية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (160) لسنة 2018م بتعيين محمد أحمد صالح شوكه نائبا لوزير الإدارة المحلية.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر بالاقتصادية العليا: ضبط أكثر من 40 شركة ومحل صرافة مخالفة بأمانة العاصمة
قال مصدر باللجنة الاقتصادية العليا انه تم تنفيذ حملة واسعة لضبط شركات ومحال الصرافة لتلاعبها بأسعار الصرف والتعامل بعملة محظورة في أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
مناقشة سير تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة إب (مصحح)
ضبط 328 قضية جنائية بأمانة العاصمة في الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل معالجة المشكلة المائية والبيئية بين الأمانة ومحافظة صنعاء
رئيس الوزراء يطّلع أثناء لقائه وزير المياه على سير برنامج الوزارة في مكافحة أسباب وباء الكوليرا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين توزيع سلال غذائية في حفاش بالمحويت
[03/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:

دشنت بمديرية حفاش محافظة المحويت اليوم توزيع سلال غذائية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة الأسر النازحة والفقيرة.


وفي التدشين ثمن وكيل محافظة المحويت يحيی صالح فرج هذه المبادرة الإنسانية لإغاثة الأسر الأشد فقرا في قری وعزل المديرية للتخفيف من تداعيات الوضع الإنساني المتفاقم.

فيما أوضح نائب مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية أحمد مروان أن المساعدات تستهدف ألفين و500 أسرة فقيرة ونازحة في المديرية .. مبينا أن الصرف يتم يدا بيد في المراكز المشمولة بالصرف.

وثمن دعم الصليب الأحمر وجهود العاملين في إيصال هذه المساعدات للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.

ولفت إلی أن اللجنة دشنت منذ يومين توزيع سلال غذائية بمديرية بني سعد، استهدفت ألفين و 500 آسرة نازحة وفقيرة .. معبرا عن أمله في تغطية بقية المناطق المتضررة بمديريات المحافظة.

بدوره نوه رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع محافظة المحويت مرشد العليي بدعم المنظمات الإنسانية لتغطية إحتياجات الاسر المتضررة والفقيرة والنازحة بمناطق مديريات المحافظة.

وأشاد مدير المديرية خماش حبيش بجهود الصليب الأحمر والهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية وقيادة المحافظة ودورهم في تلبية احتياجات الفقراء بمديرية حفاش.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة سير تنفيذ أعمال الصيانة للطرق بمحافظة إب (مصحح)
ضبط 328 قضية جنائية بأمانة العاصمة في الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش سبل معالجة المشكلة المائية والبيئية بين الأمانة ومحافظة صنعاء
رئيس الوزراء يطّلع أثناء لقائه وزير المياه على سير برنامج الوزارة في مكافحة أسباب وباء الكوليرا
تدشين مشروع دعم الوحدة الصحية ببيت عقب بخولان
إجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض أنشطة الحد من الكوليرا
تدشين مشروع التغذية المدرسية بمديرتي الحيمة الداخلية ومناخة
بدء صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
مناقشة آلية التنسيق لتوزيع طلاب الكليات الطبية على مستشفيات الحديدة
مديرية الثورة بأمانة العاصمة تنظم مهرجان ثقافي تعبوي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود
[03/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by