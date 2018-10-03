محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع دعم الوحدة الصحية ببيت عقب بخولان صنعاء-سبأ:

دشنت المنظمة الإنسانية للإغاثة وإدارة الأزمات اليوم مشروع دعم الوحدة الصحية ببيت عقب بخولان محافظة صنعاء.



يهدف المشروع تقديم أدوية ومستلزمات طبية، وغذاء سوء التغذية للأطفال، لنحو 125 طفلا من أبناء الأسر الفقيرة والمعدمة بمنطقة بيت عقب بخولان.



وفي التدشين أشاد مدير الوحدة الصحية ببيت عقب الدكتور هلال الكون، بدعم المنظمة الإنسانية للوحدة الصحية وتقديم الغذاء الخاص بسوء التغذية للأطفال خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



ودعا المنظمات الدولية والمحلية إلى تقديم الدعم للوحدة الصحية بما يضمن استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين في بيت عقب بمديرية خولان.



من جانبه أوضح رئيس المنظمة الإنسانية للإغاثة وإدارة الأزمات عمر علي محمد، أن المشروع يأتي في إطار أنشطة وبرامج المنظمة لدعم الوحدة الصحية ببيت عقب بخولان بما يكفل مساعدة الأسر الأشد فقرا والمعدمة لتخفيف معاناتها.



إلى ذلك وزعت المنظمة أدوية ومستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوي، بمؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الغسيل الكلوي والسرطان ونحو ألف و500 أنبولة خاصة بالغسيل الكلوي بتمويل شركة النهدي للأدوية والمستلزمات.



وأكد رئيس المنظمة استمرار مشروع مساعدة مرضى الفشل الكلوي وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي، إسهاما منها في معالجة المرضى وتخفيف معاناتهم خاصة في ظل انعدام الأدوية والمحاليل جراء الحصار.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ