إجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض أنشطة الحد من الكوليرا

صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم عدد من خبراء المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف، التقرير الأسبوعي لغرفة عمليات طوارئ وزارة المياه عن مستوى الإنجاز والأنشطة المنفذة للحد من الكوليرا.



وتضمن التقرير الأعمال المنجزة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية خلال الأسبوع المنصرم بشأن مراقبة جودة المياه في المنشآت المائية بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، مبينا أن الفرق الميدانية التابعة للموارد المائية تمكنت من مراقبة جودة المياه في 460 وايت و201 محطات مياه الكوثر و480 خزانات السبيل و145 بئر .



وشمل التقرير الأسبوعي ملخصا لتدخلات وأنشطة فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الوباء ومستوى استهداف الحالات المصابة وإجمالي عدد الحالات والمنازل التي تم استهدافها وكذا عدد أقراص التعقيم و حقائب النظافة الموزعة، وإجمالي المنازل والوايتات والآبار التي تم كلورتها .



كما استعرض الاجتماع تقرير الاستجابة الوقائية بناء على معدل هطول الأمطار خلال الفترة من 23-29سبتمبر الجاري في 85 مديرية ومدى استجابة الفرق الميدانية للقيام بالإجراءات الاحترازية والتدخلات المطلوبة لمنع ظهور أو تفشي الوباء.



وأشار تقرير الاستجابة الوقائية بهذا الخصوص إلى أن وزارة المياه والبيئة عززت تلك المديريات بفرق الاستجابة السريعة وبإجمالي 1004 فريق.



واستعرض الاجتماع مصفوفة تقرير الاستجابة لقطاع المياه والإصحاح البيئي متضمنا أكثر من خمس محافظات وأكثر من عشر مديريات متأثرة بالكوليرا خلال الأسبوعين الماضيين ونسبة الإستهداف التي تمت للحالات المؤكدة والمشتبهة، بالإضافة إلى التدخلات الجارية في مجال المياه والصرف الصحي والتي تم تحديدها وإقرارها في الاجتماعات السابقة بناء على ما تضمنته التقارير الميدانية المرفوعة من قبل فرق الاستجابة .



كما ناقش الاجتماع التقرير الأسبوعي لتصحيح الإجراءات والذي ركز على المؤشرات والنتائج الميدانية بشأن نسبة الحماية المتوفرة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوعية التدخلات المطلوبة لضمان عدم انتشار الوباء.



حضر الإجتماع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي ورؤساء الهيئات المائية التابعة للوزارة.

[03/أكتوبر/2018]سبأ