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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:03:00م
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تدشين مشروع التغذية المدرسية بمديرتي الحيمة الداخلية ومناخة
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم مشروع توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي بمديريتي الحيمة الداخلية ومناخة محافظة صنعاء لشهر سبتمبر.


وأوضح نائب مدير عام المشروع عصام قطينة أنه سيتم توزيع ثمانية آلاف و 424 سلة غذائية في 90 مركز بالمديريتين بإشراف لجان مركزية ومحلية .

وأكد أن المشروع يستهدف الأسر المتضررة والأشد فقرا ..مؤكدا حرص مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية على إيصال المساعدات إلي أقرب نقاط توزيع للمستفيدين.

وثمن قطينة دور برنامج الأغذية العالمي الإنساني في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

سبأ
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