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بدء صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

دشنت بأمانة العاصمة اليوم توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي عبر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية.


وفي التدشين الذي حضره نائب الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ليلى أهادي ومدير البرامج ليفان تشاوثو .. ثمن نائب وزير التخطيط الدكتور إسماعيل المحاقري دعم برنامج الأغذية العالمي وإسهاماته في التخفيف من أعباء الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشاد بجهود مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية في صرف المساعدات الإنسانية وإيصالها لمستحقيها عبر الفرق الميدانية .. داعيا مجتمع المانحين والمنظمات الدولية إلى زيادة الدعم المقدم ليشمل كافة الأسر النازحة والمتضررة في المحافظات.

من جانبها نوهت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بمستوى التنظيم في صرف المساعدات للمستفيدين وإجراءات الصرف عبر اللجان الميدانية.

فيما عبر عدد من المستفيدين من الأسر المستهدفة عن الشكر لما يقدمه برنامج الأغذية العالمي من مساعدات إنسانية لتخفيف معاناتهم وكذا جهود مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية .

وقد استمع نائب وزير التخطيط وممثلو برنامج الأغذية العالمي من نائب مدير المشروع ومشرف عملية التوزيع بالأمانة يحيى الهادي, إلى شرح حول آلية التوزيع التي تستهدف 63 ألف و678 أسرة موزعين على خمس مديريات بأمانة العاصمة " معين والسبعين والتحرير والصافية والوحدة " عبر 64 مركز توزيع.

حضر التدشين نائب مدير المشروع أحمد الجبرني وعدد من المسئولين .

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