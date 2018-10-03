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مناقشة آلية التنسيق لتوزيع طلاب الكليات الطبية على مستشفيات الحديدة
[03/أكتوبر/2018]
الحديدة -سبأ:



ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، آلية التنسيق لتوزيع واستيعاب طلاب الكليات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة للتطبيق العملي للعام الجامعي ٢٠١٨م - ٢٠١٩م.




وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة علي قشر ومحمد القديمي ورئيس جامعة الحديدة وعمداء كليات الطب والصيدلة والأسنان ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة .. أشاد قحيم بتعاون المستشفيات الخاصة مع السلطة المحلية ومكتب الصحة بما يخدم المصلحة العامة في ظل استمرار العدوان وتصعيده الأخير على الساحل الغربي خاصة استقبال جرحى العدوان ومعالجتهم مجانا.

وأكد أهمية استمرار التنسيق مع المستشفيات الخاصة في مجال التدريب والتطبيق العملي لطلاب الكليات الطبية للعام الجامعي الحالي بالتنسيق مع مكتب الصحة والمستشفيات الخاصة.

ووجه القائم بأعمال محافظ الحديدة بتشكيل لجنة من مدير مكتب الصحة ورئيس جامعة الحديدة وعمداء الكليات ومدير إدارة المنشآت الخاصة بمكتب الصحة ومدير مستشفى الأمل منسق المستشفيات الخاصة لإعداد رؤية وجدول تدريبي لطلاب الكليات.

وكان رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل استعرض الصعوبات التي تواجه سير العمل بالجامعة وكلياتها خاصة بعد قصف طيران العدوان للبنية التحتية لعشر كليات .. مشيرا إلى ضرورة حل هذه الإشكالية بتعاون هيئة مستشفى الثورة العام والمستشفيات الحكومية والخاصة.

فيما أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله أهمية التنسيق التكاملي بين المكتب والجامعة والمستشفيات العامة والخاصة في تدريب وتأهيل الطلاب في مختلف التخصصات الطبية والصحية من خلال استيعاب المستشفيات العامة والخاصة لهم.

بدوره أبدى مدير مستشفى الأمل العربي ومنسق المستشفيات الخاصة بالمحافظة الدكتور عبدالمجيد اليوسفي استعداد المنشآت الطبية الخاصة التعاون مع جامعة الحديدة في استقبال طلاب الكليات الصحية للتدريب والتطبيق العملي وفقا لإمكانيات وقدرات كل مستشفى.

ولفت إلى الصعوبات التي تواجه المستشفيات الخاصة ومنها عدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المولدات الكهربائية.

حضر الإجتماع نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور عبد المؤمن المنتصر ومدير مكتب الإتصالات علي هبة مكي ونائب رئيس هيئة مستشفى الثورة عبده عبيد ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط.

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