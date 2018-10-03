محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مديرية الثورة بأمانة العاصمة تنظم مهرجان ثقافي تعبوي صنعاء-سبأ:

نظمت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم مهرجان ثقافي تعبوي تحت شعار " من أحب الحياة عاش ذليلا" بحضور أمين العاصمة حمود عُباد .



وخلال المهرجان أكد أمين العاصمة على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان استهدف كل مقومات الحياة.



وحث عباد على أهمية الاستمرار في التحشيد لرفد الجبهات بالرجال والمال للتصدي للعدوان دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشاد بصمود وتضحيات الشعب اليمني في مواجهة العدوان والتصدي للمؤامرات التي تستهدف الوطن.



بدوره ثمن عضو مجلس الشورى خالد المداني دور قيادة وأبناء ومشائخ ووجهاء وعقال المديرية في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد .



وأشاد بمستوى تنظيم هذه الفعالية التعبوية ..مشيرا إلى أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات ودعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف والبطولة.



فيما أشاد وكيل أمانة العاصمة علي السقاف بتفاعل أبناء ومشايخ ووجهاء مديرية الثورة في تسيير قوافل الدعم والرجال للمرابطين في الجبهات الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية.



وثمن مواقف أبناء المديرية واستعدادهم لبذل المزيد من التضحيات ورفد الجبهات بالرجال والمال.. مؤكدا على أهمية استمرار التحشيد والتعبئة.



حضر المهرجان قيادات من أمانة العاصمة ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني وأمين محلي المديرية الدكتور عصام القائفي وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والمشايخ والعقال والوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ