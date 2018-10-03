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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:03:00م
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أمن ذمار يلقي القبض على ستة من المرتزقة أحدهم قناص
[03/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

القت الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار القبض على ستة من مرتزقة العدوان، احدهم قناص واخر ضابط سابق في قوات الحرس الخاص ومدرب بمركز تدريب الحرس.



واوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان القناص اعترف انه كان مكلفا بتنفيذ عمليات الإغتيال ،بينما اعترف ضابط الحرس أنه شارك في القتال إلى جانب العدوان ضد الشعب اليمني ، وقام بالتحشيد و تجنيد المغرر بهم لصالح العدو.



واكد المصدر ان اجهزة الامن بالمرصاد لكل خائن ومرتزق وانها لن تألو جهدا في القيام بواجبها القانوني والدستوري في الحفاظ على الامن والاستقرار.



الجدير بالذكر أن أمن محافظة ذمار قد تمكن من القاء القبض على 45 مرتزق ، خلال سبتمبر المنصرم .

سبأ
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