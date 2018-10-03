ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة

صنعاء -سبأ:

تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.



وبلغ ياسين النهائي بعد تخطيه كل من محمد بلال من إب وبشار أبوعاطف من ذمار على التوالي, في حين جاء تأهل المدني على حساب عزيز الفراصي من ذمار وأسامه سمير من صنعاء.



وحقق بشار أبو عاطف من ذمار المركز الثالث بفوزه على أمجد عادل في نزال تحديد المركز الثالث, بينما نال أسامه سمير المركز الثالث مكرر.



وكانت منافسات البطولة في سلاح الفلورية التي جرت أمس في افتتاح البطولة أسفرت عن تأهل حسين الردماني من مركز الوحدة بالأمانة وحسين الجعدي من مركز الشرطة بالأمانة إلى النهائي فيما ذهب المركز الثالث إلى لاعب تعز نور الدين حزام.



وتختتم منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العام للمبارزة بمشاركة 32 لاعبا يمثلون مراكز وفروع الاتحاد بأمانة العاصمة ومحافظات تعز وذمار وإب وصنعاء, غدا الخميس بإقامة نزالي النهائي في سلاحي الفلورية والايبية لتحديد بطلي كل لعبة والوصيفين يعقبها تكريم الفائزين بالمراكز الأولى.

[03/أكتوبر/2018]سبأ