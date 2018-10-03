محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بمديرية أزال يناقش الترتيبات لتسيير قافلة وتنظيم فعالية لرفد الجبهات صنعاء-سبأ:

ناقش لقاء موسع للجنة الحشد بمديرية أزال بأمانة العاصمة اليوم الجوانب المتصلة بالتجهيز لتسيير قافلة غذائية وتنظيم فعالية غدا لرفد الجبهات.



وتطرق اللقاء الذي ضم وكيلا أمانة العاصمة المساعدين أحسن القاضي ومحروس عقبه ومدير مديرية أزال عبدالعزيز شعلان وأمين محلي المديرية عادل الشعثمي، إلى الترتيبات الجارية لتجهيز قافلة غذائية دعما للمرابطين في الجبهات.



واستعرض اللقاء نتائج حملة الحشد في المديرية وما تم إنجازه من مهام في هذا الجانب.



وأكد اللقاء على أهمية مشاركة وتفاعل الجميع مع حملة التحشيد ورفد الجبهات وكذا الترتيب الجيد للفعالية التي ستقام غدا بمديرية أزال الخاصة برفد الجبهات.



وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية استمرار الصمود والمشاركة الواسعة في حملات التحشيد والتوعية بمخططات العدوان.



حضر اللقاء نائب مدير مكتب التربية بالمديرية حميد قطران وعدد من المعنيين.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ