ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:03:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الإدارة المحلية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (160) لسنة 2018م بتعيين محمد أحمد صالح شوكه نائبا لوزير الإدارة المحلية.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر بالاقتصادية العليا: ضبط أكثر من 40 شركة ومحل صرافة مخالفة بأمانة العاصمة
قال مصدر باللجنة الاقتصادية العليا انه تم تنفيذ حملة واسعة لضبط شركات ومحال الصرافة لتلاعبها بأسعار الصرف والتعامل بعملة محظورة في أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
تدشين مشروع التغذية المدرسية بمديرتي الحيمة الداخلية ومناخة
بدء صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
مناقشة آلية التنسيق لتوزيع طلاب الكليات الطبية على مستشفيات الحديدة
مديرية الثورة بأمانة العاصمة تنظم مهرجان ثقافي تعبوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
كاشيما انتلرز يهزم سامسونغ بلووينغز 3-2 بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا
[03/أكتوبر/2018]
طوكيو – سبأ :

تغلب فريق كاشيما انتلرز الياباني على ضيفه سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.


على ملعب مدينة كاشيما، تقدم سامسونغ، حامل اللقب عامي 2001 و2002م، بهدفي أتسوتو أوتشيدا اثر ركنية (2 خطأ في مرمى فريقه) والمونتينيغري المخضرم ديان داميانوفيتش بعد خطأ دفاعي (6).

ورد كاشيما الذي يخوض نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بثلاثية عن طريق جانغ هو-ايك (21 خطأ في مرمى فريقه)، البرازيلي سيرجينيو (84) واوتشيدا بعد معمعة داخل منطقة الجزاء (90+3).

ويحتاج داميانوفيتش (37 عاما) الى تسجيل هدف واحد لرفع رصيده الى 36 هدفاً ومعادلة الرقم القياسي في المسابقة القارية الذي يحمله الكوري الجنوبي لي دونغ غووك.

والتقى الفريقان في دور المجموعات، ففاز كاشيما 2-1 في سوون، ثم فاز سوون بهدف في كاشيما.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 24 تشرين الأول/أكتوبر على استاد كأس العالم في سوون.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
فوز الأرجنتيني ديل بوترو على الأسباني راموس في مستهل مشواره ببطولة الصين للتنس
مزود وهبة إلى نصف نهائي بطولة كمران الخامسة للتنس
اليابانية أوساكا ثالث المتأهلات للبطولة الختامية للتنس في سنغافورة
نتائج منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء
العداء جميل الحماطي يشارك في أولمبياد الشباب بالأرجنتين
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
غدا الثلاثاء انطلاق البطولة التنشيطية لناشي مراكز وفروع المبارزة
تغلب فيورنتينا على اتلانتا 2-صفر ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم
تواصل منافسات بطولة كمران الخامسة للتنس بصنعاء

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود
[03/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by