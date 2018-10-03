كاشيما انتلرز يهزم سامسونغ بلووينغز 3-2 بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

طوكيو – سبأ :



تغلب فريق كاشيما انتلرز الياباني على ضيفه سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.



على ملعب مدينة كاشيما، تقدم سامسونغ، حامل اللقب عامي 2001 و2002م، بهدفي أتسوتو أوتشيدا اثر ركنية (2 خطأ في مرمى فريقه) والمونتينيغري المخضرم ديان داميانوفيتش بعد خطأ دفاعي (6).



ورد كاشيما الذي يخوض نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بثلاثية عن طريق جانغ هو-ايك (21 خطأ في مرمى فريقه)، البرازيلي سيرجينيو (84) واوتشيدا بعد معمعة داخل منطقة الجزاء (90+3).



ويحتاج داميانوفيتش (37 عاما) الى تسجيل هدف واحد لرفع رصيده الى 36 هدفاً ومعادلة الرقم القياسي في المسابقة القارية الذي يحمله الكوري الجنوبي لي دونغ غووك.



والتقى الفريقان في دور المجموعات، ففاز كاشيما 2-1 في سوون، ثم فاز سوون بهدف في كاشيما.



وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 24 تشرين الأول/أكتوبر على استاد كأس العالم في سوون.

[03/أكتوبر/2018]سبأ