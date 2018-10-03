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  اقتصاد
مصدر بالاقتصادية العليا: ضبط أكثر من 40 شركة ومحل صرافة مخالفة بأمانة العاصمة
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

قال مصدر باللجنة الاقتصادية العليا انه تم تنفيذ حملة واسعة لضبط شركات ومحال الصرافة لتلاعبها بأسعار الصرف والتعامل بعملة محظورة في أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.


وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم خلال الحملة ضبط أكثر من 40 شركة ومحل صرافة مخالفة في أمانة العاصمة .. مؤكدا أن سيتم تنفيذ حملات مشابهة في محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات ستتخذ خلال الأيام القادمة بهدف الحد من تأثيرات المضاربة بالعملة التي تحصل في المناطق المحتلة.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات هي فقط للحد من التأثيرات وأن الحل الرئيسي هو سحب العملة المطبوعة مؤخرا من المرتزقة وإعادة تصدير النفط والغاز.

وحمل المصدر دول تحالف العدوان وعلى راسها أمريكا والإمارات والسعودية وحكومة الفار الهادي كامل المسؤولية تجاه ما حصل ويحصل من استهداف للأقتصاد الوطني والعملة.

سبأ
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