عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء إعتمدوا تطبيق مبادئ تطور الطاقة استوكهولم – سبأ :



منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المناحة لجائزة نوبل منح الجائزة في الكيمياء لهذا العام لثلاثة علماء اعتمدوا تطبيق مبادئ تطور الطاقة والتغير الجيني لإنشاء عمليات كيميائية جديدة تساعد على حل بعض أسوأ المشاكل في العالم.



وقالت الأكاديمية في بيان لها ان الأمريكيين فرانسيس أرنولد وجورج سميث، والبريطاني غريغوري وينتر فازا بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2018م والبالغ قيمتها حوالي مليون دولار.



واوضحت إن "الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام استخدموا قوة التطور لأغراض تجلب فوائد أكبر للبشرية".



وستحصل فرانسيس أرنولد على النصف الأول من الجائزة، فيما سيتقاسم جورج سميث وغريغوري وينتر النصف الآخر.



وحصلت أرنولد على الجائزة لقاء تطويرها إنزيمات كيميائية يتم إنتاجها من خلال التطور الموجه، لتصنيع كل شيء، من الوقود الحيوي إلى المستحضرات الصيدلانية.



بينما قدم وينتر وسميث الأجساد المضادة التي طوروها باستخدام طريقة تسمى "phage display"، والتي يمكنها مكافحة أمراض المناعة الذاتية، وفي بعض الحالات علاج السرطان النقيلي.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ