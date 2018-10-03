ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:03:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الإدارة المحلية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (160) لسنة 2018م بتعيين محمد أحمد صالح شوكه نائبا لوزير الإدارة المحلية.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر بالاقتصادية العليا: ضبط أكثر من 40 شركة ومحل صرافة مخالفة بأمانة العاصمة
قال مصدر باللجنة الاقتصادية العليا انه تم تنفيذ حملة واسعة لضبط شركات ومحال الصرافة لتلاعبها بأسعار الصرف والتعامل بعملة محظورة في أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ياسين والمدني في نهائي سلاح الآيبيه ببطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
تأهل اللاعبان أحمد ياسين من محافظة تعز وعبد اللطيف المدني من المركز الوطني إلى نهائي البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة في منافسات سلاح الآيبية التي جرت اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
تدشين مشروع التغذية المدرسية بمديرتي الحيمة الداخلية ومناخة
بدء صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
مناقشة آلية التنسيق لتوزيع طلاب الكليات الطبية على مستشفيات الحديدة
مديرية الثورة بأمانة العاصمة تنظم مهرجان ثقافي تعبوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء إعتمدوا تطبيق مبادئ تطور الطاقة
[03/أكتوبر/2018]
استوكهولم – سبأ :

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المناحة لجائزة نوبل منح الجائزة في الكيمياء لهذا العام لثلاثة علماء اعتمدوا تطبيق مبادئ تطور الطاقة والتغير الجيني لإنشاء عمليات كيميائية جديدة تساعد على حل بعض أسوأ المشاكل في العالم.


وقالت الأكاديمية في بيان لها ان الأمريكيين فرانسيس أرنولد وجورج سميث، والبريطاني غريغوري وينتر فازا بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2018م والبالغ قيمتها حوالي مليون دولار.

واوضحت إن "الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام استخدموا قوة التطور لأغراض تجلب فوائد أكبر للبشرية".

وستحصل فرانسيس أرنولد على النصف الأول من الجائزة، فيما سيتقاسم جورج سميث وغريغوري وينتر النصف الآخر.

وحصلت أرنولد على الجائزة لقاء تطويرها إنزيمات كيميائية يتم إنتاجها من خلال التطور الموجه، لتصنيع كل شيء، من الوقود الحيوي إلى المستحضرات الصيدلانية.

بينما قدم وينتر وسميث الأجساد المضادة التي طوروها باستخدام طريقة تسمى "phage display"، والتي يمكنها مكافحة أمراض المناعة الذاتية، وفي بعض الحالات علاج السرطان النقيلي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
روسيا تعلن إنتهاء تسليم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية (إس 300) لسورية
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
محكمة العدل الدولية : على الولايات المتحدة رفع عقوباتها عن إيران
الاتحاد الأوروبي و(الفاو) يؤكدان الالتزام بمعالجة القضايا العالمية كأرتفاع نسبة الجوع
استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في غزة
112 سيناتور امريكي يطالبون وزير الخارجية بالتراجع عن وقف دعم الأونروا
ثوران بركان جبل سوبوتان بإندونيسيا
الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في القدس
البرلمان الكندي يقر رسميا بتجريد زعيمة ميانمار من جنسيتها الكندية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود
[03/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by