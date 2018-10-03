محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دوره في مجال السلامة المهنية للمشاريع الهندسية بإب إب-سبأ:

نظمت المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية خاصة بالمقاولين والاستشاريين حول مسئولية السلامة الصحية والمهنية للمشاريع الهندسية .



هدفت الدوره إلى إكساب 60 مشاركا من المقاولين والمهندسين من مختلف مديريات المحافظة مفاهيم ومعلومات حول أساليب وطرق السلامة الصحية المهنية وكيفية حماية العاملين من التعرض للمخاطر وحماية البيئة .



وفي افتتاح الدورة أوضح مدير عام فرع المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة المهندس عيسي الهتاري أن الدورة ركزت على توعية المقاولين والمهندسين بالمخاطر الصحية الناجمة عن عدم اتباع تعليمات السلامة الصحبة أثناء مزاولة العمل في موقع تنفيذ المشاريع .



وأشار إلى أن الدورة ألزمت المقاولين توفير ظروف صحية وبيئية ملائمة للعمال في مواقع العمل .. لافتا إلى أن السلامة والصحة المهنية تهدف إلى حماية العاملين من مخاطر الإصابة وحماية البيئة من التلوث و حماية المواد والمعدات و الأدوات و المنشآت من خلال التقيد بتطبيق أنظمة وإجراءات السلامة المهنية .



حضرالافتتاح نائب مدير مشروع الأشغال المهندس عبدالسلام قاسم و مدير شعبة التجهيزات بمكتب التربية المهندس فتحي البصير.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ