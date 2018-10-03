محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة رعاية الطفولة الدولية في اليمن صنعاء-سبأ:

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز الكميم اليوم ممثل منظمة رعاية الطفولة الدولية ثامر كيرلس.



جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين اليمن والمنظمة في مجال رعاية الطفولة.



وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين اليمن ومنظمة رعاية الطفولة الدولية بما يسهم في تعزيز الجهود الحكومية الهادفة تطوير قنوات الرعاية الإنسانية للأطفال.



وشدد الوزير الكميم على أهمية تضافر الجهود للتخفيف من التداعيات الكارثية التي تسبب بها العدوان السعودي السافر على اليمن على واقع الطفولة في اليمن.



من جهته أكد ممثل منظمة رعاية الطفولة الدولية أهمية تعزيز أطر التعاون بين اليمن والمنظمة خاصة فيما يتعلق بحماية الطفولة من المخاطر الطارئة.



وأشار إلى أن المنظمة تمارس أنشطتها في عدد من المدن اليمنية وأنها بصدد التوسع في نطاق تقديم خدماتها الهادفة دعم جهود الحكومة لتعزيز مقومات الطفولة الآمنة.



حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي الدكتور القاسم محمد علي عباس.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ