الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب

موسكو – سبأ :

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.



وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى (أسبوع الطاقة الروسي) في موسكو ان "من الضروري السعي لانسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا بما في ذلك الروسية بموافقة دمشق".



وأضاف إن على "الولايات المتحدة أن تحصل على تفويض أممي أو دعوة من دمشق لتواجد قواتها في سورية".



وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في سورية، والتي غيرت ميزان القوى وسير تطورات الأزمة السورية ميدانياً وسياسياً.



وعلى عكس الولايات المتحدة، فقد دخلت القوات الروسية بدعوة من الدولة السورية إلى سوريا لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها، والمساهمة في إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية التي طالت تداعياتها المدمرة القريب والبعيد.

[03/أكتوبر/2018]سبأ