محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صرف مخصصات المستفيدين من مشروع تحسين الصرف الصحي بالمحويت المحويت-سبأ:

بدأت بمحافظة المحويت اليوم صرف المرحلة الثانية من المخصصات المالية للمستفيدين من مشروع تحسين الصرف الصحي بقرية الجمايم بمديرية المحويت بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر كاك بنك.



وأوضح مدير فرع كاك بنك بالمحافظة علي قوزع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الصرف استهدفت 290 منزلا بإجمالي 23 مليون و700 ألف ريال في إطار مصفوفة مشاريع معالجة مشكلات المياه والبيئة.



وثمن دور الصندوق في دعم مشاريع المياه وتحسين الصرف الصحي للتخفيف من الآثار الناجمة عن أمراض الكوليرا والأوبئة الصحية.



فيما أوضحت مديرة مشروع الإصحاح البيئي بالصندوق الإجتماعي منی الصراري أن هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ بمديريتي بني سعد وجبل المحويت.



وأشارت إلی أن اللجنة الفنية المكلفة من الصندوق تواصل معاينة الأعمال المنجزة بمشروع تحسين الصرف الصحي بقری الملاط وعبر التركي والعقل بمديرية المحويت للتأكد من استكمال إنشائها وفقا للمعايير والمواصفات الصحية.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ