وزير التخطيط يلتقي بعثة ممثلة لمنظمة أدراء الإنسانية

صنعاء-سبأ:

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز الكميم اليوم مع بعثة منظمة أدراء الناشطة في المجال الإنساني، جملة من القضايا المتصلة بأنشطة المنظمة في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك.



وأشاد الوزير الكميم بالإسهامات الفاعلة لمنظمة أدراء في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن جراء استمرار العدوان على اليمن.



وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات المتاحة لدعم أنشطة المنظمة في اليمن .



من جهتها استعرضت مديرة المشاريع بمنظمة أدراء ميساء العاقل مجالات عمل المنظمة في اليمن والتي تتركز على تقديم العناية الصحية الأساسية والتنمية الاقتصادية ودعم قطاعات التعليم والأمن الغذائي .



وأشارت إلى أن من مهام المنظمة دعم جهود معالجة سوء التغذية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال وصرف الأدوية وترميم الآبار والزراعة والإرواء و توفير مضخات المياه للمزارعين وإغاثة النازحين.

[03/أكتوبر/2018]سبأ