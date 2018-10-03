محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برلمان الأطفال يختتم جلسات أعماله بعدد من التوصيات صنعاء-سبأ:

اختتم برلمان الأطفال اليوم جلسات أعمال الفترة الثالثة برئاسة ناصر عبدالله حبتور والتي عقدها تحت شعار "دور المنظمات الإنسانية للتخفيف من معاناة الأطفال " والذي نظمته الأمانة العامة للمدرسة الديمقراطية على مدى يومين.



وفي ختام الجلسة صدر عن برلمان الأطفال عدد من التوصيات في المسائل التي وقف عليها والتي تهم أطفال اليمن استهلتها بإدانة الحرب العدوانية على اليمن والمطالبة برفع الظلم والعنف ضد أطفال اليمن جراء غارات دول تحالف العدوان.



وعبر برلمان الأطفال عن الشكر لكل من يقف مدافعا عن حقوق الأطفال ويقدم التسهيلات في سبيل نمو أنشطة الأطفال وممارساتها بصورة فعالة.



وأكدت توصيات برلمان الأطفال ضرورة اضطلاع الجهات المختصة بحماية أطفال اليمن من العدوان وتداعياته والجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الأطفال.



وتضمنت التوصيات مجالات التربية والتعليم والإعلام والثقافة والمالية والصحة والبيئة والزراعة وتفعيل دور المنظمات الدولية الخاصة بالأطفال ودور الجهات الرسمية في حماية أطفال اليمن وأهمية تقديم الرعاية لهم وتسهيل مقومات حياتهم اليومية.



وأكدت التوصيات أهمية اضطلاع الجهات المختصة بدورها حماية الأطفال من الألغام والوسائل التي تعكر صفو حياة المجتمع بصورة عامة والأطفال بشكل خاص، بالإضافة إلى قضايا الأطفال النازحين وقيام وزارة حقوق الإنسان بدورها في هذا الجانب.



وتناولت التوصيات عدد من القضايا التي تهم أطفال اليمن ودور المختصين في هذا المجال.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ