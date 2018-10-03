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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:37:53م
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  عربي ودولي
محكمة العدل الدولية : على الولايات المتحدة رفع عقوباتها عن إيران
[03/أكتوبر/2018]
لاهاي – سبأ :

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الاربعاء حكماً يقضي برفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على إيران بعد انسحابها من اتفاقية نووية العام الماضي.


وقالت المحكمة في بيان لها إن العقوبات تسبب معاناة للناس وتنتهك المعاهدة الموقعة عام 1956م.

من جهتها ردت الولايات المتحدة بالقول إن المحكمة لا تملك صلاحية في الموضوع لأنه يطال الأمن القومي الأمريكي.

وتعتبر أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها.

وتعد والمحكمة الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتساهم في حل الخلافات بين الدول الأعضاء.

وانكمش الاقتصاد الإيراني بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات في شهر مايو/أيار الماضي، وانخفضت قيمة العملة الإيرانية الريال بشكل حاد.

سبأ
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