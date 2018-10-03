محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد صنعاء-سبأ:

واصلت لجنة معايير إختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنبثقة عن اللجنة الإشرافية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عبدالله العمري عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة.



كرس الإجتماع لمناقشة تقرير مهام ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية وتنفيذاً للمهام الموكلة للجنة المعايير في اختيار المترشحين الواردة في وثيقة الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الإشرافية.



وفي الإجتماع نوه الدكتور العمري بجهود أعضاء لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة في ضوء المهام الموكلة إليهم.



ولفت العمري إلى أن اللجنة بكامل أعضائها عقدت خلال الفترة الماضية سبعة إجتماعات، أقرت خلالها المعايير الفنية لتطبيق الشروط القانونية كثوابت عند إجراء الإختيار بين المتقدمين لشغل عضوية الهيئة.



وأشار إلى أن أنه بالإضافة إلى ذلك تم إقرار الآلية التنفيذية لإجراء تطبيق معايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة، واقتراح آلية إختيار المرشحين الثلاثين والذين سيتم تقديمهم إلى مجلس النواب وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم (39) لسنة 2006م.



وثمن تقرير اللجنة جهود القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس في متابعته المستمرة لعمل ونشاط اللجنة وتسهيل مهامها.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ