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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:37:53م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الإدارة المحلية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (160) لسنة 2018م بتعيين محمد أحمد صالح شوكه نائبا لوزير الإدارة المحلية.
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الإدارة المحلية
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (160) لسنة 2018م بتعيين محمد أحمد صالح شوكه نائبا لوزير الإدارة المحلية.
سبأ
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