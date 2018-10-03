محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الخارجية يلتقي الممثل المقيم لليونيسيف صنعاء-سبأ:

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نبيل أحمد الغولي اليوم الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ميرتشل ريلانو.



وفي اللقاء ثمن وكيل وزارة الخارجية الجهود التي تبذلها اليونيسيف في اليمن رغم الحملة الإعلامية من قبل حكومة هادي ودول العدوان التي تسعى لتشويه نشاط مكاتب الأمم المتحدة العاملة في اليمن.



وتطرق إلى السياسة الممنهجة لدول العدوان وحكومة هادي الهادفة تجويع الشعب اليمني من خلال الحرب الاقتصادية.



وعبر عن الشكر لجهود منظمة اليونيسيف وما قامت به مؤخرا من نشاط إنساني في مكافحة الكوليرا وبدء صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي وكذا فيما يتعلق بدعم المعلمين.



فيما أكدت ريلانو دعم المنظمة واستمرار نشاطها بما يواكب معالجة قضايا الطفولة والمياه وغيرها من الجوانب الإنسانية في اليمن.



وأشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية في اليمن وصلت إلى أسوأ مراحلها ولم يشهد العالم مثيلا لها.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ