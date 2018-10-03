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وزير الصحة يتفقد مستشفيي خيران المحرق وأسلم بحجة
[03/أكتوبر/2018]
حجة -سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل سير العمل بمستشفى الشهيد ياسر وسان في خيران المحرق بمحافظة حجة.


واطلع الدكتور المتوكل على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمستشفى، ووجه إدارة المستشفى بمضاعفة الجهود في سبيل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

كما اطلع وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى أسلم على الوضع الصحي والإنساني المتدهور خاصة مع ارتفاع معدل حالات سوء التغذية عند الأطفال، ومستوى الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة لهم.

ووجه المختصين بسرعة تقديم الرعاية للأطفال لتدارك مأساة مجتمعية صحية بمديرية أسلم نتيجة إصابتهم بسوء التغذية الحاد الوخيم .. كما وجه بإنشاء مركز لمعالجة سوء التغذية وتوفير الأجهزة والمعدات للمستشفى ليقوم بدوره في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح وزير الصحة أن هناك طفل من أصل ثلاثة أطفال ما دون الخامسة من العمر باليمن مصابون بسوء التغذية جراء العدوان والحصار، كما أن هناك ثمانية أطفال من أصل تسعة مصابون بفقر الدم وحوالي مليون ومائتين امرأة في سن الإنجاب أو متزوجة مصابة بسوء التغذية وهناك أيضا طفل في كل 15 دقيقة يموتون بسبب الالتهابات وعدم وجود الأدوية.

وأعرب الدكتور المتوكل عن الأمل في أن يكون للمنظمات الدولية الإنسانية رؤية علاجية متكاملة ودائمة يتم فيها استهداف الأطفال والنساء قبل الإصابة بأمراض سوء التغذية وعند إصابتهم وبعد علاجهم من سوء التغذية بما يضمن عودة المرض.

وأكد حرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة لعدم انتشار الأمراض خاصة الكوليرا وأيضا توفير الأدوية الخاصة لها .

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه اليمن هي نتيجة لاستمرار العدوان والحصار وما نجم عنها من انتشار لأمراض سوء التغذية وتلوث المياه وزيادة حالات الفقر بالمنطقة.

إلى ذلك اطلع وزير الصحة العامة والسكان خلال زيارته لمخيم النازحين بالمديرية على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم وقدم لهم مبالغ مالية.

كما تفقد وزير الصحة العامة والسكان مستشفى عبس بحجة، اطلع خلالها على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات السابقة المتضمنة ترفيع المستشفى من ريفي إلى عام و الأعمال التي تم تنفيذها من قبل منظمة أطباء بلا حدود الأسبانية في هذا السياق.

وشدد على سرعة إنجاز أعمال التوسعة بهدف تطوير الأداء في المستشفى وتقديم خدمات أفضل للمرضى ورعاية الجرحى، نظراً لكثافة السكان بالمنطقة.

رافقه خلال الزيارة مدير عام الصحة التكاملية للطفل الدكتور محمد جحاف ومدير عام التخطيط بالوزارة الدكتور علي جحاف ومدير مكتب الصحة بالمحافظة إبراهيم الأشول.

سبأ
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