محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وضع حجر أساس لمشروع مياه رحبان بصعدة صعدة-سبأ:

وضع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صعدة محمد عيضة العماد ومعه نائب المدير القطري لأوكسفام في اليمن منينجي مانقوندا ووكيل المحافظة محمد علي كعيبة حجر الأساس لمشروع مياه رحبان بمديرية صعدة.



ويتكون المشروع من خزان مسلح بورجي سعة مائة متر مكعب وغرفة ضخ وإستبدال شبكة جديدة لمدينة رحبان بطول ثلاثة عشر ألف متر وبتكلفة إجمالية 200 ألف دولار بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مع منظمة أوكسفام البريطانية .



وفي التدشين استمع امين محلي صعدة من مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى شرح عن المشروع واهميته في توفير مياه نظيفة صالحة للشرب حيث سيستفيد منه 800 ألف و 500 نسمة .



وأكد الأمين العام العماد على أهمية المشروع الذي سيخفف من الضغط على مشروع المياه بعاصمة المحافظة .. مثمنا جهود منظمة أوكسفام البريطانية في التعاون مع السلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع خصوصا في مجال المياه .



وشدد على ضرورة التنفيذ حسب المواصفات الهندسية المحددة للمشروع والقيام بالإشراف والمتابعة المستمرة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع .



من جانبه أشار مانقوندو أن المنظمة حريصة على تنفيذ المشاريع الإنسانية التي يعود نفعها على المتضررين وتخفف من معاناتهم .. لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر المياه النظيفة النقية لما من شأنه ضمان صحة المستفيدين وسلامتهم من الأمراض المختلفة ومنها مرض الكوليرا .

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ