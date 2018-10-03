محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي عضو مجلس النواب العلامة محمد علي مرعي صنعاء -سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم العلامة محمد علي مرعي عضو مجلس النواب ورئيس جامعة دار العلوم الشرعية بالحديدة.



جرى خلال اللقاء مناقشة دور أعضاء مجلس النواب والعلماء والشخصيات الاجتماعية بمحافظة الحديدة في تعزيز الصمود والاصطفاف لمواجهة العدوان خاصة في ظل تصعيده الأخير على الساحل الغربي.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بدور العلماء في التوعية بمخططات العدوان وأهدافه الإجرامية التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء اليمن الواحد، وكذا معالجة قضايا المواطنين والعمل مع الجهات المعنية على تلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.



وثمن الرئيس المشاط المواقف الوطنية لعلماء ومشائخ وأبناء محافظة الحديدة في مختلف المراحل التي وما يمثلونه من قلعة صمود تحطمت عليها آمال تحالف العدوان.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ