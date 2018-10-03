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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:37:53م
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مناقشة أعمال التحشيد والتعبئة بمديرية السلفية بريمة
[03/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

ناقش محافظ ريمة فارس الحباري خلال لقاءه اليوم مشائخ واعيان ووجهاء مديرية السلفية سير أعمال التحشيد والتعبئة بمناطق وعزل المديرية .


ناقش اللقاء الذي ضم وكيلا المحافظة محمد عبده مراد ومحمد الوسد ووكيل محافظة المحويت العزي سجاف ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية للمجلس المحلي بالمحافظة جميل روبع الجوانب المتصلة بتعزيز التوعية المجتمعية والتصدي للعدوان بمختلف الجوانب.

وأكد اللقاء أهمية الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ونبذ الخلافات والتوجه نحو العدو الحقيقي الذي يستهدف الشعب اليمني دون استثناء والعمل بشكل جماعي بين القيادات المجتمعية للتحشيد ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.

وفي اللقاء أشار محافظ ريمة إلى أهمية مضاعفة الجهود في سبيل الحشد وتوعية المجتمع بمؤامرات العدوان .. مشيدا بجهود القيادات المجتمعية بمديرية السلفية في رفد الجبهات بالرجال والعتاد.

ولفت إلى أهمية استمرار اللقاءات والتحشيد وتسيير قوافل الدعم للجبهات خاصة جبهة الساحل الغربي..حاثا الجميع على الإسهام الفاعل في إنجاح خطط الحشد والتعبئة وبما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان .

سبأ
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