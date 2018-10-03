محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يكرم أوائل الطلاب والمبرزين بجامعة الحكمة ذمار-سبأ:

كرم محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم 140 طالبا وطالبة من الأوائل والمبرزين في الأنشطة الرياضية والثقافية من مختلف كليات جامعة الحكمة على كأس رئيس الجامعة.



وخلال التكريم الذي حضره وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق .. هنأ المحافظ المقدشي الطلاب المكرمين على تفوقهم في المراكز الأولى بالأنشطة الثقافية والرياضية وفي تخصصاتهم العلمية.



وأشار إلى أن تكريم هذه الكوكبة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يعد ترجمة لصمود الجبهة التعليمية التي راهن العدوان على استهدافها .. لافتا إلى أهمية دور القطاع الأكاديمي في التوعية المجتمعية ومواجهة العدوان والحفاظ على النسيج الاجتماعي.



وأشاد بدور جامعة الحكمة وكافة المؤسسات الأكاديمية في النهوض بالتعليم الأكاديمي ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة في مختلف التخصصات.



بدوره أشار مدير الجامعة محمد مطهر خالد إلى أن تكريم الأوائل والمبرزين في الأنشطة الرياضية والثقافية يأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية القدرات والمهارات لدى الطلاب وتحفزيهم على الإسهام الفاعل في خدمة الوطن.



وأكد استمرار الجامعة في تأدية رسالتها التنويرية والتعليمية وتأهيل الكوادر العلمية وفقا لمعايير البحوث الأكاديمية في كافة الأقسام الهندسية والطبية والإنسانية .



تخلل الحفل فقرات إنشادية وقصائد شعرية معبرة، وتكريم المساهمين في إنجاح الأنشطة والعاملين في الجامعة والموظف المثالي لهذا العام فاطمة أحمد صلاح.



حضر التكريم مدير مكتب الشباب حسين أحمد الصوفي ومدير صندوق النظافة محمد شرف عباد ومدير مكتب الثقافة محمد علي العومري ونائب مدير مكتب التربية سعيد الغابري ونائب مدير الجامعة فيصل النجار وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والأكاديميين.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ