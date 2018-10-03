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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:37:53م
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  عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي و(الفاو) يؤكدان الالتزام بمعالجة القضايا العالمية كأرتفاع نسبة الجوع
[03/أكتوبر/2018]
روما – سبأ :

أكد الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الاربعاء الالتزام بمعالجة قضايا عالمية مشتركة مثل ارتفاع نسبة الجوع، وتحقيق الرخاء والسلام وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.


وذكرت وكالة (آكي) الايطالية للانباء ان الجانبين سيركزان على مدار العامين القادمين على “بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود لمواجهة الأزمات الغذائية والتصدي لتغير المناخ واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل والاستثمار في الزراعة وسلاسل القيمة وتحسين التغذية والنظم الغذائية”.

وقال مدير (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا في بيان “إن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للتعددية ومنظومة الأمم المتحدة ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م بقدر ما هو ضروري للتصدي للتحديات الهائلة التي ما تزال تفرضها الهجرة القسرية والنزاعات والأزمات الغذائية حتى اليوم”.

ورأى أنه من خلال العمل الجماعي ودمج خبرات الجانبين معاً، سيتم مواجهة العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً اليوم.

من جانبه، أعرب المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفن ميميكا عن “الفخر بالإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي والفاو معاً”.

واشارت الوكالة الى انه خلال الفترة بين عامي 2007 و2017م، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.5 مليار يورو لدعم أكثر من 250 برنامجاً تديره الفاو في 60 بلداً، ورفع الاتحاد مستوى دعمه في أعقاب أزمة أسعار الغذاء 2007 – 2008، ورفعه مجدداً في 2017 لمعالجة انعدام الأمن الغذائي ومشكلات التنمية الزراعية المرتبطة بالنزاعات والهجرة والبيئة وتغير المناخ.

سبأ
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