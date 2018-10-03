محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات في عاصمة المحافظة ذمار-سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم ، سير أعمال حملة رفع البسطات وتنظيم الباعة المتجولين وإزالة المخالفات على الأرصفة والشوارع في المنطقة الشمالية بمدينة ذمار.



وخلال الزيارة أطلع المحافظ المقدشي ومعه وكيل المحافظة محسن علي هارون، على التجهيزات في الأسواق البديلة للباعة المتجولين والبسطات التي تم إقرارها في شمال المدينة وجولة عمران بالدائري الغربي، إضافة إلى السوق الكائن أمام المحافظة وسوق العند وسط المدينة.



و أكد المحافظ المقدشي ضرورة استمرار وتيرة العمل حتى إزالة كافة المخالفات من الشوارع العامة والأرصفة للحفاظ على المطهر الحضاري لعاصمة المحافظة، مشيداً بمستوى الوعي والتعاون المجتمعي والحرص الملموس على إنجاح الحملة.



ووجه بسرعة تجهيز الأسواق البديلة الإضافية في شمال المدينة والدائري الغربي بما يسهم في استيعاب الباعة المتجولين والبسطات.



وأكد على ضرورة الالتزام بعدم استئناف المخالفات ومنع الاعتداء على الأرصفة والشوارع العامة والانتظام في الأسواق البديلة.. مشدداً على الجهات ذات العلاقة المتابعة المستمرة لما تم إزالته من مخالفات ومنع أي استحداثات جديدة .



فيما أشاد الوكيل هارون بجهود القائمين ومستوى إنجاز الحملة.. لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها وبما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية وإبراز المظهر الحضاري للمدينة.



وتتواصل أعمال الحملة التي ينفذها مكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لليوم الخامس في شوارع شمال المدينة في جولة صوال والشوارع الفرعية المحددة بالمنطقة.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ