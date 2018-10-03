وقفة لعمال وموظفي قطاع البلديات بأمانة العاصمة تندد بالعدوان والحصار [03/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

نظم عمال وموظفي وقيادة قطاع البلديات بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية بمشروع النظافة تنديداً باستمرار العدوان والحصار.



وفي الوقفة التي حضرها مدير المشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش, استنكر عمال وموظفي قطاع البلديات ومشروع النظافة استمرار العدوان في حربه الاقتصادية التي تستهدف الشعب اليمني والنيل من صموده.



وأكدوا استمرار الصمود في جبهة العمل بالميدان في ظل شحة الإمكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وأشاروا إلى أن استمرار أعمال النظافة والحفاظ على الصحة العامة بأمانة العاصمة صورة من صور الصمود في وجه العدوان.



ودعا بيان صادر عن الوقفة أبناء مديريات أمانة العاصمة إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تحالف العدوان والاستكبار.



وأكد البيان صمود عمال وموظفي وقيادات قطاع البلديات والبيئة بأمانة العاصمة مهما كانت التحديات، وكذا رفد الجبهات حتى دحر الغزاة والمحتلين.

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