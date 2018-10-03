محافظ ريمة يدشن صرف المساعدات النقدية للحالات المستهدفة [03/أكتوبر/2018] ريمة - سبأ:

دشن محافظ ريمة فارس الحباري اليوم ومعه وكيل المحافظة محمد عبده مراد عملية صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي لـ 35 ألف حالة مقدمة من منظمة اليونيسيف بالتعاون مع فرع صندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل وكاك بنك.



وخلال التدشين استمع المحافظ الحباري من القائمين إلى شرح عن الآلية المتبعة في صرف المساعدات النقدية للحالات المستهدفة وكذا الصعوبات التي تواجه عملية الصرف.



وحث محافظ ريمة على مضاعفة الجهود بما يمكن المستفيدين من استلام مساعداتهم المالية للتخفيف من معاناتهم المعيشية جراء المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



فيما أكد مدير عام صندوق الرعاية الإجتماعية بريمة سفيان زايد أن تدشين صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعية تهدف للتخفيف من معاناة المستفيدين جراء الأوضاع الراهنة .



وبين أن صندوق الرعاية اعتمد 35 ألف حالة بإجمالي 500 مليون و53 ألف ريال وفق الشروط المستوفاة للمستفيدين على مستوى المحافظة والمديريات وتعتبر هذه المرحلة الثالثة منذ بداية العدوان.

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