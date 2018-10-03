تنفيذي ريمة يناقش مستوى تحصيل الموارد المالية [03/أكتوبر/2018] ريمة - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ فارس الحباري، مستوى تحصيل الموارد للمكاتب الايرادية وأداء المكاتب الخدمية بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد عبده مراد تقارير الإيرادات المحلية والمشتركة للفترة المنصرمة من العام الجاري والصعوبات التي تواجه عملية التحصيل والحلول المناسبة لها.



وتطرق الاجتماع إلي السبل الكفيلة بتعزيز أداء مكتب الصناعة والتجارة للرقابة على أسعار المواد الغذائية وضبط المتلاعبين.



وتناول الاجتماع الجوانب المتعلقة برفد جبهة الساحل الغربي بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان ومرتزقته.



وأكد المحافظ الحباري على أهمية مضاعفة الجهود لتنمية كافة الموارد والأوعية الايرادية وفي مقدمتها الواجبات والضرائب وضبط عمليات التحصيل وفقا للقانون وتوريدها إلى البنك.. مشددا على مكتب المالية والموارد المالية بديوان المحافظة متابعة جميع المكاتب الايرادية ورفع تقارير الأداء أولا بأول.



كما أكد الحباري على أهمية رفع وتيرة العمل لتحسين الموارد ومعالجة أي اختلالات بما يكفل النهوض بعملية التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



ولفت إلى ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن التي تتطلب بذل المزيد من الجهود على كافة المستويات.

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