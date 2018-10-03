ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:05:42م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين أعضاء في مجلس الشورى(مصحح)
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (159) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
آخر الأخبار:
محافظ تعز يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
بدء حملة ميدانية لضبط التجار المخالفين للأسعار في المحويت
محافظ ذمار يتفقد سير حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات في عاصمة المحافظة
وقفة لعمال وموظفي قطاع البلديات بأمانة العاصمة تندد بالعدوان والحصار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بدء فعاليات المؤتمر العلمي السادس لجراحي العظام بصنعاء
[03/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي السادس لجراحي العظام بمشاركة 270 طبيبا متخصص في جراحة العظام من مستشفيات أمانة العاصمة والمحافظات بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل.

يهدف المؤتمر الذي تنظمه جمعية جراحي العظام بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني وعدد من شركات الأدوية إلى تبادل الخبرات وإكساب الجراحين اليمنيين خبرات جديدة في جراحة العظام عن طريق إشراكهم مع علماء متخصصين في جلسات نقاشية حول آخر التطورات في هذا التخصص.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين 25 ورقة عمل تتضمن أخر ما توصل اليه العلم في جراحة العظام خاصة في تخصصات العمود الفقري والكسور والتشوهات عند الأطفال، بالإضافة إلى إقامة خمس ورش عمل حول نوعية وخصائص حالة أمراض العظام التي تتردد على المستشفيات اليمنية.

وفي المؤتمر أكد وزير الصحة أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات والإطلاع على كل جديد في هذا التخصص بما يعود بالنفع على المرضى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

وأشار الدكتور المتوكل إلى أهمية تشجيع ودعم الأبحاث العلمية وصولاً إلى إيجاد كمّ معرفي وبحثي خاص باليمن إضافة إلى إقامة المؤتمرات العلمية الهادفة إلى تشخيص المشكلات التي تواجه اليمن في الجوانب الصحية وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

 ولفت إلى أن إنعقاد المؤتمر العلمي السادس لجراحي العظام في صنعاء يمثل صورة من صور الصمود في وجه العدوان ويؤكد أن الشعب اليمني حاضر بعلمائه وكوادره الطبية .. مطالب الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان بتحييد المجال العلمي والطبي.

كما طالب بدخول الأجهزة والمعدات الهامة لجراحة العظام والمفاصل خاصة في ظل ما يتعرض لها الشعب اليمني من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان وقصف المساكن والمواطنين.

كما أكد وزير الصحة الحرص على تبني مخرجات المؤتمر وتوصياته .. داعيا الأطباء والاستشاريين إلى تخصيص جزء من الوقت للعمل في المستشفيات العامة.

وأعرب عن أمله بالخروج بتوصيات ومصفوفة عمل تواكب التطورات الحاصلة في طب العظام بما يسهم من تخفيف آلام المرضى والجرحى.

من جانبه أشار رئيس جمعية جراحي العظام الدكتور أنور مغلس إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والأطلاع على المستجدات العلمية من خلال نخبة من الأطباء.. لافتا إلى أن المؤتمر يعطي بعدا جديدا ويمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الجميع.

وأكد على أهمية الدور الذي يضطلع به جراحي العظام في إنقاذ حياة المرضى خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار ومنع سفر المرضى وكذا منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

بدوره أكد المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني الدكتور عبدالله الداعري أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والاطلاع على التطورات في مجال جراحة العظام .. مؤكدا استعداد المستشفى استقبال الأطباء والاستفادة من التجهيزات فيه في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

 حضر الافتتاح وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي وقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب وعدد من الأكاديميين والمهتمين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ تعز يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين أعضاء في مجلس الشورى(مصحح)
بدء حملة ميدانية لضبط التجار المخالفين للأسعار في المحويت
محافظ ذمار يتفقد سير حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات في عاصمة المحافظة
وقفة لعمال وموظفي قطاع البلديات بأمانة العاصمة تندد بالعدوان والحصار
محافظ ريمة يدشن صرف المساعدات النقدية للحالات المستهدفة
تدمير آلية محملة بالمرتزقة في منطقة المخدرة بمأرب
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في تباب النهدين بنهم
تنفيذي ريمة يناقش مستوى تحصيل الموارد المالية
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أسرة كاملة بغارات الطيران وقصف صاروخي ومدفعي على الحدود
[03/أكتوبر/2018]
أكثر من 603 ملايين دولار خسائر المؤسسة العامة للاتصالات منذ بدء العدوان
[02/أكتوبر/2018]
استشهاد أسرة نازحة بغارة لطيران العدوان في مستبأ بحجة
[02/أكتوبر/2018]
سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على ثلاث محافظات
[02/أكتوبر/2018]
إصابة امرأة بجروح خطيرة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بالجوف
[01/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by