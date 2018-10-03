بدء فعاليات المؤتمر العلمي السادس لجراحي العظام بصنعاء [03/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي السادس لجراحي العظام بمشاركة 270 طبيبا متخصص في جراحة العظام من مستشفيات أمانة العاصمة والمحافظات بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل.



يهدف المؤتمر الذي تنظمه جمعية جراحي العظام بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني وعدد من شركات الأدوية إلى تبادل الخبرات وإكساب الجراحين اليمنيين خبرات جديدة في جراحة العظام عن طريق إشراكهم مع علماء متخصصين في جلسات نقاشية حول آخر التطورات في هذا التخصص.



ويناقش المؤتمر على مدى يومين 25 ورقة عمل تتضمن أخر ما توصل اليه العلم في جراحة العظام خاصة في تخصصات العمود الفقري والكسور والتشوهات عند الأطفال، بالإضافة إلى إقامة خمس ورش عمل حول نوعية وخصائص حالة أمراض العظام التي تتردد على المستشفيات اليمنية.



وفي المؤتمر أكد وزير الصحة أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات والإطلاع على كل جديد في هذا التخصص بما يعود بالنفع على المرضى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .



وأشار الدكتور المتوكل إلى أهمية تشجيع ودعم الأبحاث العلمية وصولاً إلى إيجاد كمّ معرفي وبحثي خاص باليمن إضافة إلى إقامة المؤتمرات العلمية الهادفة إلى تشخيص المشكلات التي تواجه اليمن في الجوانب الصحية وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



ولفت إلى أن إنعقاد المؤتمر العلمي السادس لجراحي العظام في صنعاء يمثل صورة من صور الصمود في وجه العدوان ويؤكد أن الشعب اليمني حاضر بعلمائه وكوادره الطبية .. مطالب الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان بتحييد المجال العلمي والطبي.



كما طالب بدخول الأجهزة والمعدات الهامة لجراحة العظام والمفاصل خاصة في ظل ما يتعرض لها الشعب اليمني من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان وقصف المساكن والمواطنين.



كما أكد وزير الصحة الحرص على تبني مخرجات المؤتمر وتوصياته .. داعيا الأطباء والاستشاريين إلى تخصيص جزء من الوقت للعمل في المستشفيات العامة.



وأعرب عن أمله بالخروج بتوصيات ومصفوفة عمل تواكب التطورات الحاصلة في طب العظام بما يسهم من تخفيف آلام المرضى والجرحى.



من جانبه أشار رئيس جمعية جراحي العظام الدكتور أنور مغلس إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والأطلاع على المستجدات العلمية من خلال نخبة من الأطباء.. لافتا إلى أن المؤتمر يعطي بعدا جديدا ويمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الجميع.



وأكد على أهمية الدور الذي يضطلع به جراحي العظام في إنقاذ حياة المرضى خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار ومنع سفر المرضى وكذا منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.



بدوره أكد المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني الدكتور عبدالله الداعري أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والاطلاع على التطورات في مجال جراحة العظام .. مؤكدا استعداد المستشفى استقبال الأطباء والاستفادة من التجهيزات فيه في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.



حضر الافتتاح وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي وقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب وعدد من الأكاديميين والمهتمين.

سبأ