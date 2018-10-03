مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله [03/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.



وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسالة وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله الموجهة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لوقف بيع السفارة اليمنية في موسكو.



وأشارت الرسالة إلى أنه عند وصول معلومات إلى الوزارة بهذا الخصوص قامت بتوجيه رسالة لوزير خارجية روسيا سيرغي لأفروف، بشأن مخطط عدد من مسئولي السفارة اليمنية بموسكو تقديم تنازل عن مبنى السفارة والنية لتوجيه رسالة تنازل من السفارة إلى مكتب الخدمات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية الروسية.



وأوضحت الرسالة أنه تم دعوة وزارة الخارجية الروسية للتدخل لوقف أية تدابير أحادية الجانب من طرف واحد والإبقاء على الوضع السابق إلى حين التوصل إلى تحقيق تسوية سلمية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.



وأشارت رسالة وزير الخارجية إلى أن الوزارة قامت بإصدار بيان حول ذلك.. مؤكدة استمرار وزارة الخارجية في متابعة سفراء مجموعة دول الـ19 وإيضاح التداعيات السلبية والمخالفة الصريحة لهذه الإجراءات وما تمثله من خرق وتعطيل لجهود التسوية السياسية بالإضافة إلى التواصل المستمر مع سفير روسيا لدى بلادنا لحثه على متابعة وزارة خارجية بلاده لإيقاف هذا التصرف غير المسئول .



وأطلع المجلس على رسائل أخرى موجهة من وزير الخارجية إلى لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب تتعلق بالإتفاقية الموقعة بين وزارة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن بشأن إنشاء جسر جوي طبي عبر مطار صنعاء الدولي.



كما استمع المجلس إلى عدد من المذكرات تتعلق بهذا الموضوع من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.



واستمع المجلس إلى إجراءات التشغيل للجسر الجوي الطبي الإنساني بإعتباره عملية إنسانية لنقل المرضى اليمنيين الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها داخل اليمن إلى المرافق الطبية خارج البلاد.



وأجرى المجلس نقاشاً عاماً حول أهمية تجسيد العمل باللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة وأهمية الالتزام بنصوص موادها وأحكامها.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.

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