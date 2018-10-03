رئيس مجلس النواب يدشن البرنامج التدريبي لحكومة شباب اليمن المستقل [03/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

دشن الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي لحكومة شباب اليمن المستقل الذي تنفذه دائرة المعلومات والنظم في مجلس النواب.



وفي تدشين البرنامج التدريبي وإعلان الموقع الالكتروني الرسمي لحكومة شباب اليمن المستقل أشاد الراعي، بتجربة الشباب المستقل ,متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً.



وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بالوطن والبحث عن الحلول الكفيلة لإنهاء معاناة اليمنيين في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر.



فيما أكد الأمين العام المساعد لمجلس النواب أحمد محمد الخاوي أهمية تأهيل شباب المستقبل وإكسابهم المهارات والقدرات في مختلف المجالات باعتبارهم جيل اليوم وقادة المستقبل ، مشيداً بتجربة حكومة الشباب التي بدأت في العام 2006م كتجربة فريدة في المنطقة العربية .



من جانبه أوضح رئيس دائرة المعلومات والنظم في مجلس النواب محمد عبد الوهاب جغمان أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل الشباب في مختلف الجوانب الحياتية وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تساعدهم في تجاوز الصعاب و بما يمكنهم من تطوير القدرات وتقديم الرؤى والأفكار كلاً في مجال اختصاصه في حكومة الظل.



من جهتها ثمنت رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقيه ، جهود مجلس النواب في إنجاح البرنامج التدريبي ، مشيرة إلى أهمية رعاية النشء والشباب والاهتمام بهم وتأهيلهم وتدريبهم في مختلف مجالات الحياة لإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم.

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