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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:55:10م
عمليات عسكرية تكبد العدو والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد
تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد العتاد في عمليات هجوم وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم ومواقعهم , وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان بنجران .
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.
اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش دور شركات التأمين في الحفاظ على الاقتصاد الوطني
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وضم ممثلو شركات التأمين.
المنتخب الوطني الأول يخوض معسكر داخلي الخميس استعداداً لنهائيات آسيا
يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخميس القادم معسكر داخليا بمدينة المكلا استعداداً للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام خلال يناير 2019م .
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العدوان السعودي على اليمن
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رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الألماني بيوم الوحدة
[03/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحي علي الراعي برقة تهنئة الى رئيس مجلس النواب ( البوند ستاغ الألماني) فولفجانج شوبيلة بمناسبة احتفالات الشعب الألماني الصديق بيوم الوحدة
سبأ
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