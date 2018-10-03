قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات.