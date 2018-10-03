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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:21:17ص
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  تقارير وحوارات
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 1374 قتيلا و113 مصابا
[03/أكتوبر/2018]
بالو – سبأ:
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) الذين ضربا جزيرة سولاويسى الإندونيسية إلى 1364 قتيلًا و113 مصابًا ومئات المفقودين.
وقال ويليام رامبانجيلاي مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية إن الحصيلة ارتفعت إلى 1374 قتيلا و113 جريحا، مشيرًا إلى أن هناك جثث ما زالت عالقة تحت الأنقاض لا يعرف عددها.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن حوالي مائتي ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة مضيفًا أن أجزاء واسعة من المنطقة المتضررة لم يتم الوصول إليها بعد.

سبأ
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