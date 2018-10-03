تقارير وحوارات اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 1374 قتيلا و113 مصابا بالو – سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) الذين ضربا جزيرة سولاويسى الإندونيسية إلى 1364 قتيلًا و113 مصابًا ومئات المفقودين.

وقال ويليام رامبانجيلاي مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية إن الحصيلة ارتفعت إلى 1374 قتيلا و113 جريحا، مشيرًا إلى أن هناك جثث ما زالت عالقة تحت الأنقاض لا يعرف عددها.



وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن حوالي مائتي ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة مضيفًا أن أجزاء واسعة من المنطقة المتضررة لم يتم الوصول إليها بعد.

سبأ [03/أكتوبر/2018]سبأ