محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية تكبد العدو والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد



تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد العتاد في عمليات هجوم وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم ومواقعهم , وتم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان بنجران .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال 2على تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء بنجران , واستهدف قصف مدفعي تجمعاتهم بالمنطقة نفسها ،وتم إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان قبالة المنفذ .



وفي عسير استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات ومواقع المرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب , في حين لقي قائد ما يسمى الكتيبة الثانية في اللواء الخامس المرتزق صالح علي ضفر العروي مصرعه في جبهة علب.



وأكد المصدر كسر زحف للغزاة جنوب غرب التحيتا بجبهة الساحل الغربي أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم وأسر آخرين وتدمير خمس آليات وجرافة عسكرية وإعطاب مدرعتين واغتنام أسلحة متنوعة .



وفي الساحل الغربي نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب سوق الجبلية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإحراق آلية عسكرية .



كما تم استهداف تحركات للمرتزقة جنوب كيلو 16 بقصف مدفعي , في حين دمرت وحدة الهندسة آليتين للغزاة في التيحتا ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما .



وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة الصلو بمحافظة تعز , وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في جبهة كلابة من قبل وحدة القناصة .



وفقا للمصدر تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في عملية هجوميه على مواقعهم في كرش بمحافظة لحج وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في صفر الحنايا بحام في مديرية المتون بالجوف ومصرع وجرح من كانوا على متنها .

سبأ [03/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ